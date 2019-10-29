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29 Ekim 2019 Salı 19:18:09 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 19:20:28

İtalya'dan Ocean Viking gemisine izin çıktı

İtalya, Akdeniz’de kurtardığı 104 göçmenle 10 günü aşkındır güvenli liman için denizde bekleyen Fransız sivil toplum kuruluşları (STK), Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisine limana yanaşma izni verdi.

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malta, Almanya, Fransa ve İtalya'nın geçen ay Valetta’da vardığı geçici yeni dağıtım sistemine yönelik uzlaşı doğrultusundaki sürecin sonuçlandığı belirtilerek, Ocean Viking’in yarın Pozzallo Limanı'na yanaşacağı duyuruldu.

Açıklamada, 104 göçmenden 70'inin Almanya ve Fransa tarafından paylaşılacağı belirtildi.

Ocean Viking gemisi, 10 günü aşkın süredir, 104 göçmenle İtalya’nın Linosa Adası'yla Malta arasındaki uluslararası sularda güvenli liman çağrısına yanıt bekliyordu. SOS Akdeniz de sabah saatlerinde Twitter’dan, Ocean Viking için bir an önce "güvenli liman" çağrısı yapmıştı.

Bu arada, Ocean Viking, İtalya’da siyasileri de ikiye böldü. İktidar ortağı sol eğilimli Demokratik Parti ve İtalia Viva Partisi yetkilileri, göçmenlerin denizde bekletilmesinin hoş görülemeyeceğini belirtti.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini ise Fransız STK’lere ait Norveç bayraklı geminin İtalya’ya yanaşmasının kabul edilemez olduğunu, mevcut hükümetle İtalya’ya gelen göçmenlerin sayısının arttığını ifade etti.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.
Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle en yakın liman olan Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyordu. 

İtalya'da ağustosta yaşanan hükümet değişikliğinde göç karşıtı aşırı sağcı partinin yerine sol partilerin gelmesi, ülkenin düzensiz göç politikasında ağustos öncesine göre yumuşamaya yol açmıştı.
İtalya ve Malta, son dönemde AB'den düzensiz göçle mücadelede daha fazla dayanışma görmeyi beklerken, eylül ayında Valetta'daki zirvede Almanya, Fransa, İtalya ve Malta, geçici yeni dağıtım mekanizması üzerinde uzlaşıya varmıştı.

(AA)

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