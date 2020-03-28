İtalya'dan korkunç haber: 46 doktor öldü

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en büyük can kaybı İtalya'da yaşandı.



İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 134 OLDU

Bu sabah itibariyle İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 134'e, vaka sayısının ise 66 bin 414'e çıktığı öğrenildi.



EN ÖNDE MÜCADELE EDİYORLAR

AA'da yer alan habere göre ülkede, koronavirüse karşı mücadelede ön planda yer alan sağlık çalışanları arasında da virüs hızla yayılmaya devam ederken, dün kaydedilen ölümlerle toplamda 46 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün ve vakanın Lombardiya Bölgesi’nde olduğu öğrenildi.