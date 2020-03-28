İtalya'dan korkunç haber: 46 doktor öldü
Koronavirüs salgınında, 9 bin 134 kişiyle en büyük can kaybının yaşandığı İtalya'dan çok acı bir haber daha geldi. İtalya'da, enfekte olan hastaları tedavi etmek için gece gündüz mücadele eden 46 doktorun da şu ana kadar yaşamını yitirdiği öğrenildi
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en büyük can kaybı İtalya'da yaşandı.
İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 134 OLDU
Bu sabah itibariyle İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 134'e, vaka sayısının ise 66 bin 414'e çıktığı öğrenildi.
EN ÖNDE MÜCADELE EDİYORLAR
AA'da yer alan habere göre ülkede, koronavirüse karşı mücadelede ön planda yer alan sağlık çalışanları arasında da virüs hızla yayılmaya devam ederken, dün kaydedilen ölümlerle toplamda 46 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün ve vakanın Lombardiya Bölgesi’nde olduğu öğrenildi.
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