15 Mart 2020 Pazar 20:14:49 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 20:25:27
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.
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AA
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