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20 Kasım 2019 Çarşamba 21:08:01 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 21:09:56

İtalya'da Salvini'ye karşı yeni sivil hareket: Sardalyalar

İtalya'da son dönemde oyları yükselmekte olan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve söylemlerine karşı, kendilerine "Sardalyalar" adını veren sivil bir inisiyatif ortaya çıktı.

İtalya'da solun tarihi kalesi olarak bilinen Emilia-Romagna Bölgesi'nde 26 Ocak'ta yapılacak bölgesel yönetim seçimleri öncesinde siyaset sahnesi, yeni bir hareketin doğuşuna tanıklık ediyor.

Yaklaşık 2 ay sonra yapılacak seçimler dolayısıyla Salvini'nin seçim kampanyasının yoğunluğunu artırdığı bölgedeki geçen haftaki bir mitinginde 5 bini aşkın kişi toplaması üzerine Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni ve Andrea Garreffa isimli 30'lu yaşlardaki 4 genç harekete geçti.

Bölgenin idari yönetim kenti olan Bolonya'nın merkezindeki Maggiore Meydanı'nda, geçen perşembe günü Salvini karşıtı en az 6 bin kişiyi toplamak için sosyal medyadan çağrı yapan gençlerin bu çağrısına Bolonyalılar yoğun yağışa rağmen beklenenin üstünde katılım gösterdi.

Yaklaşık 15 bin kişinin katılmasıyla "Sardalyalar" hareketi, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.

"SARDALYALAR" HAREKETİ mODENA'DA DA 7 BİN KİŞİ TOPLADI

Son mitingini pazartesi günü bölgedeki bir diğer önemli kenti Modena'da yapan "Sardalyalar", Bolonya'daki gibi benzer başarıyı Modena'da da 7 bin kişi toplayarak yakaladı.

Mitinglerinde herhangi bir siyasi parti logo ya da flaması bulundurmayan "Sardalyalar", popülizm, nefret ve ırkçılığa güçlü şekilde karşı çıktıklarını belirtiyor.

"Sardalyalar", sıradaki mitinglerini cumartesi günü Reggio-Emilia, pazar günü ise Lig Partisi'nin bölgede karargahını kuracağı Rimini kentinde yapacaklarını duyurdu.

Bu arada, "Sardalyalar"a Floransa, Palermo, Milano, Roma gibi diğer kentlerindeki pek çok sosyal medya kullanıcısından destek mesajları ve bu mitingleri kentlerine taşıma talepleri geliyor.

SALVİNİ'DEN "KEDİLER SARDALYA SEVER"

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ise kendisine karşı ortaya çıkan "Sardalyalar" hareketine, Twitter'dan ağzında sardalya tutan bir kedi fotoğrafı ve "kediler Salvini ile beraber" etiketiyle yaptığı paylaşımla bir göndermede bulundu.

Salvini "Yavru kedileriniz sardalya mı yoksa daha küçük balık mı seviyor?" paylaşımında bulundu.

Matteo Salvini liderliğindeki sağ, 27 Ekim'de solun kalesi olarak bilinen Umbria Bölgesi'nde yapılan bölgesel yönetim seçimini kazanarak tarihi bir zafer elde etmiş ve gözünü Emilia-Romagna Bölgesi'nde 26 Ocak'ta yapılacak seçimlere çevirmişti.

Umbria seçimlerinin ardından Emilia-Romagna Bölgesi'ndeki seçim kampanyası faaliyetlerini yoğunlaştıran Salvini burada seçimleri kazanarak Emilia-Romagna'yı sol partilerden "özgürleştireceğini" savunuyor.

İtalya'da yapılan son anketler Salvini ve sağın, Emilia-Romagna Bölgesi'ni kazanma ihtimali olduğunu ortaya koyarken ülke genelinde de Salvini'nin partisi Lig'in birinci sırada olduğunu gösteriyor.

AA

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