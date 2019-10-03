İtalya'da Netflix'e vergi kaçakçılığı soruşturması

Netflix, dünyada dijital ortamda en çok dizi ve film izlenen platformlardan biri haline geldi.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'da yer alan habere göre, savcılar, ülkedeki 1,4 milyon kullanıcıya ulaşan platform Netflix hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın nedeni, Netflix'in kullandığı kablo ve bilgisayar sunucularının İtalya'ya ait olduğu iddiası.

Soruşturma başlangıç aşamasında olduğundan şu ana kadar hiçbir Netflix yöneticisi sorgulanmadı.

Reuters