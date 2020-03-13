13 Mart 2020 Cuma 20:41:18 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 20:52:21
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi.
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.
Ayrıntılar az sonra..
- Kosova'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
- İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya yükseldi
- Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın koronavirüs krizinin merkezi olduğunu açıkladı
- Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya yapılan koronavirüs test sonucu açıklandı
- AB'den koronavirüse karşı 37 milyar avroluk yatırım destek paketi