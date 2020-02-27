27 Şubat 2020 Perşembe 14:55:18 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 15:27:47
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e çıktı
İtalya'da koronavirüsten 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülkedeki korona kaynaklı ölü sayısı 14'e yükseldi.
İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti, toplam sayı 14'e yükseldi.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının İran, İtalya ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.
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