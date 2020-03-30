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30 Mart 2020 Pazartesi 19:14:03 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 20:37:53

İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı

Ülkede son 24 saatte 812 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 1590 artarak 14 bin 620 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı toplamda 101 bin 739 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 11 bin 591'e yükseldi.

Ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 75 bin 528'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 101 bin 739'a çıktığını belirtti.

Borrelli, dün 13 bin 30 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1590’lık artışla 14 bin 620’ye ulaştığını kaydetti. Borrelli, bunun bugüne kadar bir günde kaydedilen en yüksek iyileşen sayısı olduğunu vurguladı.

Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 812 artarak 11 bin 591'e yükseldiğini bildirdi. 

YENİ VAKA SAYISI ARTIŞINDA YARI YARIYA AZALMA VAR

Sivil Savunmanın açıkladığı verilerde, 75 bin 528’e ulaşan aktif vaka sayısındaki bugün kaydedilen 1648’lik artış, ülkede karantina uygulanmaya başlanan 10 Mart’tan bu yana görülen günlük en düşük artış oldu.

Borrelli de dün bu artışın 3 bin 815 olduğunu, bugün ise bu sayının 1648’e gerilediğine dikkati çekti.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Franco Locatelli, kısıtlamaların bir süre daha sürmesi gerektiğini ifade etti. 

Bu arada Sivil Savunma verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 477 bin 359 test yapıldı.

Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da bölgelerinde son 24 saatte 458 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

İKTİDAR ORTAĞI PARTİNİN LİDERİ İYİLEŞTİ

Ülkede iktidar ortağı olan merkez soldaki Demokratik Partinin lideri Nicola Zingaretti, 7 Mart’ta Kovid-19 kaptığını açıkladıktan sonra bugün iyileştiğini duyurdu. 

Zingaretti, kendisi için zor günlerin geride kaldığını, 23 gün süren ev karantinasının ardından peş peşe yapılan iki testin negatif çıktığını açıkladı. 

AA

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