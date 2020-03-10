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10 Mart 2020 Salı 08:00:18 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 08:08:09

İtalya'da koronavirüs önlemi için sokakta serbest dolaşım sınırlandırıldı

İtalya Başkanı Conte, koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı Conte, yeni kararnameyle ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını duyurdu.

İtalya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi. Conte, yeni kararnameyle ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını duyurdu.

İTALYA'DA SERBEST DOLAŞIM SINIRLANDIRILDI

talya Başkanı Conte, koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı. Conte, yeni kararnameyle ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 463 OLDU

Ülkede, iki hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 7 bin 985, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 9 bin 172'ye ulaştığını aktardı.

Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 97 kişi daha artarak 463'e yükseldiğini açıkladı. Borrelli ayrıca, iyileşenlerin sayısının bugün 102 kişi daha artarak 724'e yükseldiğini aktardı.

"BEN EVDE KALIYORUM" KAMPANYASI

Hükümet, özellikle kuzeyde kırmızı bölge ilan edilen Lombardiya Bölgesi ve 14 kentteki insanlara daha az hareket etme çağrısı yaparken, sosyal medyada da "Ben evde kalıyorum" etiketiyle bir kampanya başladı.

Başbakan Conte ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın yanı sıra İtalyan ve dünya kamuoyunun tanıdığı ünlü isimler tek tek bu çağrıya katılarak, kırmızı bölgedeki insanları virüsün yayılmasını önlemek için evde kalmaya davet etti.

Sosyal medyadaki bu kampanyaya uzun yıllardır İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek ve oyuncu Serra Yılmaz da destek verdi. Özpetek, Instagram hesabından Serra Yılmaz ile beraber çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "İçinde bulunduğumuz durumun, yalnızca bir virüsle değil aynı zamanda alışkanlıklarımızla mücadele etmemizi gerektirdiğini kavramalıyız. Elimizde bu krizi adeta bir dayanışma yarışına çevirmek için büyük bir fırsat var. Görme ve düşünme biçimimizi değiştirmeliyiz. 'Bana da bulaşmasından korkuyorum' ya da 'Bana bulaşmasını umursamıyorum' yerine 'Ben diğerlerini koruyorum' diyebilmeliyiz." yorumunu yaptı.

Özpetek, herkesin birbiri için birtakım önceliklerini bir süre ertelemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Şu anda bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde olan herkes için. Hayatları en az benimki kadar değerli olan yaşlı ve kırılgan tüm bireyler için. Zaten kanserle savaşmakta olduğundan, üstüne bir de bunu kaldıramayacak olanlar için. Dilerim ki dayanışma ruhu asla eksik olmasın. Gerisinin hiçbir önemi yok." ifadesini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçen ülkede Başbakan Conte, bu sabaha karşı virüsün yayıldığı kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği "kırmızı bölge" uygulaması, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletilmişti. Söz konusu yerlerde her türlü toplu faaliyet ve eğitim-öğretim 3 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

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