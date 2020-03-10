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10 Mart 2020 Salı 20:24:26 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 21:22:57

İtalya'da koronavirüs bilançosu çok ağır: Bir günde 168 kişi öldü

İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı şiddetle artıyor. Bugün koronavirüs sebebiyle 168 kişinin öldüğü belirtilirken, toplamda koronavirüsten ölenlerin sayısı 631'e yükseldi..

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 168 kişi daha artarak 631'e yükseldi. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İtalya'da uygulanmaya başlanan karantina nedeniyle başkent Roma sokakları boşaldı.

İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı şiddetle artıyor. Bugün koronavirüs sebebiyle 168 kişinin öldüğü belirtilirken, toplamda koronavirüsten ölenlerin sayısı 631'e yükseldi.

İTALYA SOKAKLARI BOMBOŞ

Kovid-19'un Avrupa'da en hızlı yayıldığı ve 463 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da, hükümetin dün çıkardığı kararname başkentte etkisini gösterdi.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke içinde zorunlu haller ve ilgili mercilerin yetkilendirmesi dışında seyahat özgürlüğünü kısıtlayan ve insanları evde kalmaya davet eden kararname, halkın dışarı çıkmamasına yol açtı.

Kararnameyi sokağa çıkma yasağı olarak karşılayan çok sayıda Romalı, gece geç saatlerde stok yapmak için 24 saat açık olan marketlere akın etti.

AA

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