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09 Ağustos 2019 Cuma 00:00:38 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 00:02:12

İtalya'da hükümet krizi

İtalya'da koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevini yürüten aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Salvini, seçime gidilmesini istedi.

İtalya'da teknokrat Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin ortakları arasında bir süredir devam eden fikir ayrılıkları, Senato'da yapımı yıllardır süren Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi üzerine yapılan oylamayla krize dönüştü.

Söz konusu projenin durdurulması için iktidardaki M5S'nin Senatoda verdiği önergenin dün, Lig ve diğer partilerce reddedilmesi, koalisyon ortaklarının gün boyu karşılıklı açıklamalarla birbirilerini suçlaması, Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevini yürüten aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin ortaklarıyla ipleri koparmasına yol açtı.

"SÖZÜ ARTIK SEÇMENE BIRAKACAĞIZ"

Bir süredir koalisyon ortağı M5S'i, büyük projeler başta olmak üzere her şeye "hayır" demekle suçlayan ve bu şekilde devam etmenin faydasız olduğunu savunan Salvini, Başbakan Conte ile bir saati aşan görüşme yaptı.

Salvini, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Conte'ye dün hükümetin parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiğini söylediğini aktararak, "Yüksek hızlı tren oylamasında açıkça çoğunluğun olmadığını gördük. Bir karar alması için parlamentoya gidiyoruz ve sonrasında sözü artık seçmene bırakacağız." ifadesini kullandı.

Dİ MAİO'DAN SALVİNİ'YE CEVAP

Salvini'nin bu çıkışına, hükümette Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüten M5S'in lideri Luigi Di Maio'dan yanıt gecikmedi.

Di Maio, parlamenter sayısını azaltacak reformu işaret ederek, eylülde bu reformun geçmesinin ardından hemen seçime giderek, sözü İtalyanlara vereceklerini kaydetti.

İtalya'da Corriere della Sera gazetesinin bugün yayımladığı ankette, geçen yılki seçimde yüzde 17,4 oy alan aşırı sağcı Lig Partisinin oy oranının, temmuz sonu itibarıyla yüzde 36'yı bulduğu belirtildi. Buna karşın, yüzde 32,7 ile geçen yılki seçimden birinci parti çıkan M5S'nin ise yüzde 17,8'e kadar gerilediği kaydedildi.

CONTE HÜKÜMETİ

İtalya'da 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimde en çok oy alan iki partiden Di Maio liderliğindeki M5S ile Salvini liderliğindeki Lig Partisi, teknokrat Başbakan Conte'nin öncülüğünde 1 Haziran 2018'de koalisyon hükümetini oluşturmuş ve parlamentodan güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

(AA)

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