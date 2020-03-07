İtalya'da Demokrat Parti'li Zingaretti koronavirüsüne yakalandığını açıkladı
İtalya'da hükümetin ortakları arasında yer alan Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti (54), Facebook'tan yayınladığı video ile corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İtalya'da Demokrat Parti'li Zingaretti, koronavirüsüne yakalandığını açıkladı
İTALYAN HÜKÜMETİNDE CORONAVİRÜS
İtalya'da hükümetin ortakları arasında yer alan Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti (54), Facebook'tan yayınladığı video ile corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Evinde izole bir ortamda bulunduğunu söyleyen Zingaretti, yakın zaman içerisinde kendisiyle temasta bulunanlar insanlarla kontrol için iletişime geçildiğini duyurdu.
İtalya'da corona virüs vakalarının sayısı 4 bin 500'ü geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 197'ye yükseldi.
İHA
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