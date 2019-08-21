  • Bist 100
    96031.8
  • Dolar
    5,7359
  • Euro
    6,3679
  • Altın
    275,9860
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kardeşle gezinti Kardeşle gezinti
O artık aşçı O artık aşçı
Duygusal paylaşım Duygusal paylaşım
500 bin liralık teklif 500 bin liralık teklif
Adriana’nın izinden gidiyor Adriana’nın izinden gidiyor
Sürpriz aşk Sürpriz aşk
Kalpazan uyarısı Kalpazan uyarısı
Nohut ununun 5 faydası Nohut ununun 5 faydası
İtalya'da Başbakan Conte Cumhurbaşkanı Mattarella'ya istifasını sundu İtalya'da Başbakan Conte Cumhurbaşkanı Mattarella'ya istifasını sundu
Bodrum'da üç tenor sahne aldı Bodrum'da üç tenor sahne aldı
Uğurlama eşkıyaları Uğurlama eşkıyaları
Trafik sigortasına ikinci el ayarı Trafik sigortasına ikinci el ayarı
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar gün yüzüne çıkmaya başladı Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar gün yüzüne çıkmaya başladı
Yabancı yatırımcıdan 12 milyar dolar geldi Yabancı yatırımcıdan 12 milyar dolar geldi
Ev alacaklara hesaplı konut rehberi! İndirim üstüne indirim Ev alacaklara hesaplı konut rehberi! İndirim üstüne indirim
"2012'den bu yana tütün kontrolünde geriledik" "2012'den bu yana tütün kontrolünde geriledik"
SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri uçuşu yaptı SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri uçuşu yaptı
Nusaybin'de bir aydır çöpler toplanmıyor Nusaybin'de bir aydır çöpler toplanmıyor
Selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği Selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği
Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki patlama sonrası radyasyon yayılımı onaylandı Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki patlama sonrası radyasyon yayılımı onaylandı
Prof. Dr. Okan Yıldız: Spor yapan erkekler performans uğruna 'ölümü hiçe sayıyor Prof. Dr. Okan Yıldız: Spor yapan erkekler performans uğruna 'ölümü hiçe sayıyor
Dişini çektirmek istedi, gözünü kaybetti... Talihsiz adam hukuk mücadelesi başlattı Dişini çektirmek istedi, gözünü kaybetti... Talihsiz adam hukuk mücadelesi başlattı
Tatilci Başkan'ın tek işi İBB çalışanlarının emekleriyle oynamak Tatilci Başkan'ın tek işi İBB çalışanlarının emekleriyle oynamak
Antalya Altın Portakal Film Festivali 56. yıl heyecanı ile başlayacak Antalya Altın Portakal Film Festivali 56. yıl heyecanı ile başlayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 01:15:10 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 01:20:25

İtalya'da Başbakan Conte Cumhurbaşkanı Mattarella'ya istifasını sundu

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sundu.

Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada istifa edeceğini açıklayan Başbakan Conte, Senatodaki görüşmelerin ardından akşam saatlerinde cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye gitti. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede Başbakan Conte, başında olduğu hükümetin istifasını sundu." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, yeni hükümet kuruluncaya kadar Conte hükümetinin görevine devam edeceği belirtildi.

Siyasi istişareler yarın başlıyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mattarella'nın hükümet krizine çözüm bulmak için siyasi istişarelerine, yarın yerel saatle 16.00'da, sırasıyla parlamento başkanları ve parlamentodaki siyasi parti temsilcileriyle görüşerek başlayacağı belirtildi. 

Mattarella'nın istişareleri perşembe günü de devam edecek. 

İtalya'da teamüller gereği, Cumhurbaşkanı, parlamento başkanları ve parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle, mevcut yasama döneminde parlamentonun her iki kanadında hükümet oluşturabilecek çoğunluk olup olmadığına bakacak. 

Yerel basında, parlamentodaki sandalye sayılarına bakıldığında en çok sandalyesi olan M5S ile ana muhalefetteki sol görüşlü PD ve bazı partilerin katılımıyla yeni bir hükümetin kurulabileceği senaryoları dile getiriliyor.

Ancak bu senaryoda da M5S ile PD arasında yıllardır süren karşıtlıklar nedeniyle iki partinin bir hükümet kurup kuramayacağı ayrı merak konusunu oluşturuyor. 

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın siyasi istişarelerinden bir sonuç çıkmaması durumunda, parlamentoyu feshedebileceği ve ülkenin ekim sonunda erken seçime gitmesinin önünü açabileceği ifade ediliyor.

Kriz nasıl gelişti

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

Son aylarda fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda 8 Ağustos'ta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca Lig lideri Matteo Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.

Salvini'nin bu çıkışı koalisyon ortağı M5S ve Başbakan Conte'nin sert tepkisini çekmişti.

Lig Partisinin buna ek olarak Conte için güvenoyu istemesi tansiyonu yükseltmiş, bunun bir an önce yapılması için bastırması Senatonun olağanüstü toplanmasına yol açmıştı.

Senato Genel Kurulunda geçen hafta yapılan olağanüstü toplantıda Lig'in verdiği güvenoyunun öne alınmasına yönelik önergeler reddedilmişti. Gözler, daha önce 20 Ağustos'ta hükümet krizine ilişkin Senatoya hitap edeceği açıklanan Başbakan Conte’ye çevrilmişti. Conte de bugün hükümet deneyiminin bugün sona erdiğini duyurarak, istifa edeceğini açıklamıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ