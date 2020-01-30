İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Reuters haber ajansının son dakika haberine göre, İtalya'da 6 bin kişilik bir cruise (yolcu) gemisi koronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı. İtalya'ya 25 Ocak'ta gelen Çinli çift, yüksek ateş ve solunum zorluğu yaşamaya başlayınca endişeye sebep oldu. Çiftin de gemi içerisinde karantinaya alındığı bildirildi.

The Costa Smeralda isimli cruise gemisi'nin Roma'nın kuzeydoğusundaki Civitavecchia limanına demir attığı öğrenildi. Çinli çiftin yeni tip koronavirüse yakalanmış olması durumunda, bin mürettebat ve yaklaşık 5 bin yolcunun salgından etkilenmesinden endişe ediliyor.