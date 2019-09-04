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04 Eylül 2019 Çarşamba 18:31:29 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:32:35

İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya yeni hükümet programını ve kabine listesini sundu.

İtalya'da yeni hükümeti kurma görevini üstlenen mevcut Başbakan Giuseppe Conte, kabine listesini Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu ve burada yer alacak isimleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan 29 Ağustos'ta yeni hükümeti kurma görevini alan Başbakan Conte, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile merkez soldan Demokratik Parti (PD) ve sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisinin (LEU) üzerinde anlaştığı hükümet programı ile kabine listesini bugün Cumhurbaşkanına sundu.

Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Conte, geleceğe yönelik güçlü bir program hazırladıklarını belirterek, "En yüksek enerjimizi, becerilerimizi, İtalya'ya, kuzeyden güneye tüm vatandaşlarımızı daha iyiye götürmeye adayacağız." dedi.

Kabinesindeki isimleri tek tek açıklayan Conte'nin yeni hükümetinde, 10 bakanlık M5S'in, 9 bakanlık PD'nin, 1 bakanlık da LEU'nun oldu. Yeni kabinede toplam 7 kadın bakan görev yapacak.

Conte, koalisyon ortaklarından M5S lideri Luigi Di Maio'nun dışişleri bakanlığına getirildiğini, koalisyonun diğer ortağı PD'nin önemli isimlerinden Lorenzo Guerini'nin Savunma Bakanı olduğunu duyurdu.

Başbakan Conte, Ekonomi ve Maliye Bakanlığına PD'den Roberto Gualtieri, Ekonomik Kalkınma Bakanlığına M5S'den Stefano Patuanelli, Avrupa İşleri Bakanlığına da yine PD'den Enzo Amendola'nın getirildiğini açıkladı.

Bu arada, 1. Conte Hükümeti döneminde aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin oturduğu İçişleri Bakanlığı koltuğu ise bu kez teknokrat bir isme emanet edildi. Eski Milano Valisi Luciana Lamorgese, 2. Conte Hükümeti'nde İçişleri Bakanlığı görevini üstlendi.

Yeni kabinede Sağlık Bakanlığı koltuğuna ise koalisyonun küçük ortağı sol görüşlü LEU'dan Roberto Speranza oturacak.

1. Conte Hükümeti'nde de Adalet Bakanı olan M5S'den Alfonso Bonafede de Başbakan Conte gibi bu hükümette yerini koruyan isimlerden oldu.

Koalisyonu oluşturan iki büyük partinin renklerinden ötürü sarı (M5S) - kırmızı (PD) koalisyon olarak anılacak olan 2. Conte Hükümeti, yarın sabah Cumhurbaşkanı Mattarella önünde yemin edecek ardından da parlamentonun alt ve üst kanadında güvenoyu arayacak.

2. Conte Hükümeti, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan güvenoyu aldıktan sonra resmen göreve başlayacak.

HÜKÜMET KRİZİ

Lig Partisinin 8 Ağustos'ta koalisyon ortağı M5S'yi "her şeye hayır demekle" suçlayarak hükümeti bozacağını açıklamasıyla patlak veren kriz, Başbakan Conte'nin de 20 Ağustos'ta istifasını vermesiyle tırmanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, krizi aşmak için geçen haftalarda iki tur siyasi istişarelerde bulunmuş, istişareler sırasında M5S ile PD, Conte'nin yeniden başbakanlığında yeni bir koalisyon hükümetinde ortak olmayı kabul etmişti.

AA

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