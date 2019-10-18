İtalya, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı olumlu buluyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ABD arasında, Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşma hakkında Conte, "Ateşkes, böylesine tehlikeli bir durumu yatıştırmak için ilk olumlu adım." dedi.

Conte, ülkesinin harekata karşı olduğunu da yineleyerek, askeri çözüm yerine siyasi çözümden yana olduklarını ifade etti.

"İTALYA ARNAVUTLUK VE KUZEY MAKEDONYA İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAK"

Başbakan Conte, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la AB üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda bir anlaşma sağlanamamasına ilişkin, "AB'nin genişlemesine atılmış bir tokat ve tarihi hatadır. İtalya, kesinlikle buna katılmak istemiyor. Bunun en kısa zamanda telafi edileceğine eminim." diye konuştu.

Conte, ülkesinin, bu konuyu AB Genel İşler Konseyi'nin gündemine getireceğini de açıkladı.

İngiltere'nin AB'den ayrılışıyla (Brexit) ilgili olarak taraflar arasında varılan son anlaşmayı da değerlendiren Conte, "Brexit'te şimdi parlamentonun onayına sunulacak anlaşma konusunda bir anlaşma imzaladık ama bu bizi mutlu edemez. Çünkü üye devletin bizden ayrılıyor olmasıyla mutlu olamayız." ifadesini kullandı.

Başbakan Conte, ülkesinin, Libya ile yapmış olduğu düzensiz göçü önlemeye yönelik anlaşmanın süresinin dolmak üzere olduğunun hatırlatılması üzerine, bu hususu değerlendireceklerini, bunu yaparken de göçmenlerin haklarına saygı göstermeleri gerektiğini söyledi.

AA