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07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:28:07 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:29:07

İtalya 'Open Arms' gemisine el koyabilir

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms'a ait kurtarma gemisine İtalyan kara sularının kapalı olduğunu ve gemiye el koyabileceklerini bildirdi.

Akdeniz'de kurtardığı 121 göçmeni, Libya dışında bölgeye en yakın güvenli liman olan İtalya ve Malta’ya taşımak için başvuran ancak olumlu yanıt alamadığı için İtalya’nın Lampedusa Adası’nın 24 mil açığında bekleyişini sürdüren İspanyol STK gemisine, İtalya İçişleri Bakanı Salvini'den sert bir uyarı geldi.

Salvini, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Open Arms, 6 gündür Akdeniz’de ve şimdi İtalya’ya girmekle tehdit ediyor. Bu sürede bayrağını dalgalandırdığı ülkesi olan İspanya’ya ulaşabilirdi. Bu ülkede bazı belediye başkanları onları (göçmenleri) karşılamaya hazır olduklarını belirtmişlerdi." ifadelerini kullandı.

Open Arms’ın siyasi bir provokasyon yapma amacı taşıdığını öne süren Salvini, "Açık şekilde görülüyor ki gemideki insanların yaşamları onların önceliği değil. Onlar bedeli ne olursa olsun yasa dışı göçmenleri ülkemize taşımak istiyor." yorumunu yaptı.

Salvini, İspanyol STK’yi sert şekilde uyararak "Open Arms’a hatırlatmak isterim ki; İtalyan kara suları kendisine kapalıdır ve biz gemiye el koymaya hazırız." ifadesini kullandı.

Matteo Salvini, geçen hafta da Alman STK Sea Eye'a ait "Alan Kurdi" gemisinin Lampedusa'ya yanaşmasına izin vermemişti.

İspanyol STK Open Arms'tan AB'ye çağrı

Uluslararası sularda bekleyişini sürdüren Open Arms’a ait gemi, İspanya'nın doğusundaki Katalonya ve Valensiya özerk yönetimleri hükümetleri söz konusu 121 düzensiz göçmeni kabul edeceğini açıklasa da İspanyol hükümetinin bu konuda herhangi bir adım atmamasından dolayı yerini değiştirmedi.

İspanya Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, STK gemisindeki düzensiz göçmenlerin sorumluluğunun sadece İspanya'da değil aynı zaman Avrupa Birliği'nde (AB) olduğunu söyledi.

İspanyol STK Proactiva Open Arms yetkilileri de basına yaptıkları açıklamalarda, gemideki 121 göçmenin "Libya'ya geri dönmektense burada ölmeyi tercih ettiklerini" söyleyerek göçmenlerin güvenli bir limana çıkarılmaları için AB'ye çağrı yaptı.

Proactiva Open Arms Başkanı Oscar Camps, "Kurtarılan göçmenlerin sağlığını, diğer her türlü saçma kriterlerin önüne koyuyoruz. Yaşadıkları stres çok büyük, sinir krizi geçirenler oldu ve her an her şey olabilir. Çözüm üretme kapasitesi olmayan 28 AB ülkesinin acil insani duruma çözüm getireceği zamana kadar beklemeye devam edeceğiz." dedi.

İspanyol hükümetinin yasaklamasına ve İtalya'nın düzensiz göçmenleri kurtaran STK'lere karşı sert önlemlerine rağmen Akdeniz'e açılan Proactiva Open Arms'a ait gemi, 55 ve 68 kişilik iki ayrı düzensiz göçmen grubunu kurtarmıştı. Gemideki, hamile iki kadın İtalya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 3 Ağustos'ta alınarak hastaneye götürülmüştü.

Akdeniz'deki "düzensiz göçmen" sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almalarını ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB ile Birlik üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemelerini bu tavırlarına gerekçe olarak gösteriyor.

İtalya son olarak hafta başında yasa dışı göçle mücadele ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni bir güvenlik paketini parlamentoda kabul etmişti. Yasalaşan güvenlik paketi, içişleri bakanına gemilerin kara sularına giriş izni verme yetkisinden, izinsiz giriş yapanlara 1 milyon avroya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımlar öngörüyor.

(AA)

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