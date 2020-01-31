İtalya koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti
Reuters haber ajansı, İtalya'nın dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle acil durum ilan ettiğini duyurdu.
İtalya, 'corona virüs' salgınından dolayı 6 ay boyunca OHAL ilan etti.
Karar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "uluslararası acil durum" ilan etmesinin ve İtalya'da 2 koronavirüs vakasının görülmesinin ardından verildi.
ÇİN'DE 213 KİŞİ ÖLDÜ
Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.
Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.
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