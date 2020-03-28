İtalya eski Başbakanı'ndan AB'ye sert sözler: Yılanlar ve çakallar mağarası

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi.

Ülkedeki siyaset arenasından Avrupa Birliği'ne en sert tepki, İtalya'nın eski başbakanı ve aşırı sağcı Matteo Salvini'den geldi.

İtalya'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği'ni 'Yılanlar ve çakallar mağarası'na benzetti.

İtalya'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok sert ifadeler kullandı.

ÖNCE VİRÜSÜ YENECEĞİZ...

Matteo Salvini "AB'den nefret ediyor ve tiksiniyorum. Birlikten ziyade, yılanlar ve çakallar mağarası. Önce virüsü yeneceğiz, sonra dönüp AB'yi düşüneceğiz. Gerekirse teşekkür etmeden ayrılacağız" ifadelerini kullandı.