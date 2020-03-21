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21 Mart 2020 Cumartesi 20:30:17 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 20:35:56

İtalya’da 793 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ölenlerin sayısı son 24 saat içinde 793 kişi artarak 4825’e çıktı.

Koronavirüs salgının dünyada en çok etkilediği ülkelerden İtalya’da ölü sayısına bir gün içinde 793 kişi daha eklendi. Ülkede toplam can kaybı ise 4 bin 825’e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakası 6557 olarak açıklanırken, toplam vaka sayısı ise 53 bin 578 olarak kayıtlara geçti.

İlk ölümün 21 Şubat’ta kaydedildiği İtalya’da, 19 Mart’ta koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı virüsün ortaya çıktığı yer olan Çin’i geçmişti.

Ülkede son 2 haftada ölümler 20 katın üzerine çıktı. 13 Mart’ta can kaybı sayısı 1266, vaka sayısı ise 17 bin 660 olarak açıklanmıştı. 6 Mart’ta ise can kaybı 197, vaka sayısı ise 4 bin 636’dü.

Ülkede, seyahat yasakları, okulların kapatılmasını da içeren karantina kuralları 12 Mart’ta sıkılaştırılmış, temel ihtiyaçlar dışında hizmet veren mağazalar, restoranlar kapatılmıştı.

Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı dünya genelinde 11 bin 400’ü geçti, 88 bin kişi ise sağlığına kavuştu.

AA

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