12 Ocak 2020 Pazar 19:05:34 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 19:09:20
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Libya için Serrac, Merkel ve Putin ile telefon diplomasisi
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, telefon görüşmesinde Conte’nin, Serrac, Merkel ve Putin ile Libya’daki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.
Açıklamada, görüşmelerde ayrıca Libya'da mevcut ateşkese ve Berlin sürecine değinildiği belirtildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Afganistan'da sel felaketinde 11 kişi öldü
- Katar Emiri Al Sani sürpriz ziyaretle Tahran'da
- İngiltere Savunma Bakanı Wallace, ABD'nin dünya liderliğini bırakmasından korkuyor
- İran Devrim Muhafızları Komutanı: Keşke düşen uçakta olsaydım
- ABD-İran krizi sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Katz Dubai ziyaretini iptal etti