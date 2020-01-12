İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Libya için Serrac, Merkel ve Putin ile telefon diplomasisi

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, telefon görüşmesinde Conte’nin, Serrac, Merkel ve Putin ile Libya’daki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, görüşmelerde ayrıca Libya'da mevcut ateşkese ve Berlin sürecine değinildiği belirtildi.

(AA)