İtalya Başbakanı Conte, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyarette bulunacak. Başkan Erdoğan, davet ettiği Conte ile başta Libya iç savaşı olmak üzere bölgesel ve uluslararası sıcak gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması muhtemel.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Conte'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
İtalya Başbakanı Conte Libya müzakereler için bir şeyler deniyor!
Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İran Devrim Muhafızları Komutanı: Keşke düşen uçakta olsaydım
- ABD-İran krizi sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Katz Dubai ziyaretini iptal etti
- ABD'den Irak'a tehdit: New York Fed'deki hesaplara erişimi keseriz
- Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
- Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor