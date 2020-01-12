İtalya Başbakanı Conte, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Conte'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

AA