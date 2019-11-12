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12 Kasım 2019 Salı 10:00:18 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 10:01:29

İtalya Başbakanı Conte: NATO, bir siyasi platform olarak rolünü kaybetmemeli

İtalya Başbakanı Conte, NATO'nun bir siyasi platform olarak rolünü kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Roma'daki Villa Doria Pamphili'de ağırladığı Alman mevkidaşı Angela Merkel ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. İki lider, yemek öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. 

Ülkesiyle Almanya arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu dile getiren Conte, iki hükümet arasındaki ilişkinin Avrupa'yı yeniden canlandıracağını ifade etti.

NATO'nun önemine işaret eden Conte, şöyle devam etti:

"NATO bizim için uluslararası politikanın önemli bir ayağı olmaya devam ediyor. Londra'daki bir sonraki NATO zirvesi, güçlü şekilde ihtiyaç duyduğumuz transatlantik diyaloğun saflarını yeniden kurmak için bir fırsat olacak. Amaç birliği içinde hareket etmeliyiz. Hafızam beni yanıltmıyorsa tarihin bu en uzun ömürlü, en güçlü askeri ittifakını etkili bir şekilde yönetmeliyiz. NATO, bir siyasi platform olarak rolünü kaybetmemeli."

Merkel ile Suriye’yi de görüşeceklerini, Suriye'de siyasi çözüme inandıklarını belirten Conte, "Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu sorumlulukla ele alacağız. Ateşkesi uygulamak ve terörle ortak mücadele etmek önemlidir. Türkiye’nin güvenlik endişelerini anlıyoruz ancak Türkiye, DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu ve NATO üyesi sorumluluklarıyla bu bölgenin istikrarını sağlamak için rol oynamalı." yorumunu yaptı.

Libya ve düzensiz göç meselesi 

Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak Libya Konferansı'na da değinen İtalya Başbakanı, "Hızlı bir ateşkes ve siyasi sürecin yeniden başlatılmasını teşvik etmeyi amaçlayan Berlin Konferansı'nın başarılı bir sonuç çıkarması için etkin bir şekilde çalışıyoruz. Askeri seçenek herhangi bir sürdürülebilir çözümü garanti edemediği siyasi bir çözüm sağlamalıyız." dedi.

Almanya Başbakanı Merkel de Libya konusunda İtalya’nın üstlendiği rolden ötürü teşekkür ederken, bu ülkede ateşkese ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İtalya Başbakanı Conte de Almanya'ya düzensiz göç konusunda kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti ve Almanya'nın, Malta'da 4 AB ülkesi arasında eylül ayında varılan düzensiz göçle gelenlerin gönüllü ülkeler arasında paylaştırılmasını öngören anlaşmaya destekte ilk sırada geldiğini söyledi.

Merkel'den Malta Anlaşması yorumu

Angela Merkel, Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmeye hazırlanan Ursula von der Leyen’in göç konusunu ve üye devletlerin sorumluluklarını eşit şekilde paylaşılmasına büyük özen göstereceğini açıklamasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Merkel, Malta Anlaşması'na ilişkin, "İtalyan, Fransız ve Alman temsilcilerinin Malta’da en azından gönüllü olan diğer ülkelerin katılmasını sağlayacak şekilde ilk adımı atmış olmalarını doğru buluyorum. Bu olumlu bir mesaj ancak halen Avrupa’da adil görev dağılımına ulaşmak için yapılması gereken çok şey var." diye konuştu.

Almanya Başbakanı, "AB, dış sınırlarını koruyan kıyı ülkelerini yalnız bırakamaz." dedi.

Merkel ayrıca, düzensiz göçü önlemeye yönelik Libya sahil güvenliğiyle iş birliğinin önemli olduğunu ancak Libya'daki insan hakları güvence altına alındığından emin olmak için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşmeleri gerektiğini belirtti.

Merkel'den Balkanlar'a yönelik mesaj

Alman lider, Balkan ülkeleri; Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB’ye üyelik sürecine de değinerek, "Balkanlar üzerinde; Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’u AB katılım müzakerelerinde ilerletecek sıkı bir stratejimiz olmalı. Aksi takdirde burada bir boşluk oluşursa bu boşluk başkaları tarafından doldurulacak." ifadesini kullandı.

Merkel ayrıca, "Avrupa’nın istikrarını sağlamak için bankacılık birliği sürdürülmeli." dedi. 

(AA)

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