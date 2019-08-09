İtalya Başbakanı Conte, İçişleri Bakanı Salvini'yi hükümet krizinin sorumlusu gösterdi

5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Lig Partisi’nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin Başbakanı Conte, Salvini’nin erken seçim çağrısına Başbakanlık'ta akşam saatlerinde yaptığı basın açıklamasıyla yanıt verdi.

Salvini'nin son iki gündür kendisini ziyaret ettiğini belirten Conte, "Salvini, bana gelerek bu hükümet deneyimini yarıda kesmek ve seçime giderek Lig’in şu anda sahip olduğu konsensüsten yararlanmak istediğini söyledi. Salvini'ye açıkça kendisi tarafından tetiklenen bu krizin en şeffaf şekilde idare edilmesini sağlayacağımı belirttim." dedi.

Başbakan Conte, Salvini'nin açıklamasında parlamenterleri bu konuda vakit kaybetmemeye çağırmasına dikkati çekerek "Meclis ve Senato’yu toplantıya çağırmak ya da siyasi krizin zamanına karar vermek İçişleri Bakanı’nın görevi değil. Bu kurumsal süreç, milletin temsilcileri olan parlamenterlerin önünde olmalı. Şeffaflık ve değişimin, bu hükümetin ayırt edici özelliği olacağı sözünü vermiştim, son güne kadar bunu koruyacağım." diye konuştu.

"Bu hükümet sahilde değildi"

Salvini'nin hafta boyunca basına yansıyan gittiği tatil beldesinin sahilinde yaptığı açıklamalar ve verdiği görüntülere atıf yapan Conte, “Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi." dedi.

Giuseppe Conte, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı, bir Senatör ve Lig Partisi'nin lideri olarak değişim olasılığına inanan insanlara ve ülkeye, bu deneyimi erken ve aniden kesme gerekçelerini açıklamalı. Parlamentoya ve bütün İtalyanlara gerçeği söylemeliyiz, bunu yaparken medyatik sloganların ve retorik açıklamaların arkasına saklanamayız."

Salvini yaz mitinglerinde

Bu arada, önceden ayarlanan yaz mitingleri kapsamında Pescara kentinde akşam saatlerinde halka hitap eden Salvini, hükümette her şeye "hayır" demekle suçladığı M5S'e yüklenmeyi sürdürerek "Kamu işlerindeki engelleri kaldırmak lazım, bizim engel koyan bakanlara ihtiyacımız yok. Ben dünyanın en sabırlı adamıyım ancak daha fazla 'hayır'a dayanamıyorum." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, iktidar ortakları arasındaki krizden çıkan erken seçim ihtimaline ana muhalefetteki Demokratik Parti’den de "mücadeleye hazırız" mesajı geldi.

Hükümette kriz dün patladı

Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senato’da önceki gün yapılan Torino-Lyon yüksek hızlı tren projesine ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca, Lig lideri Salvini'den hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği gerekçesiyle seçmene gidilmesi çağrısı gelmişti.

Koalisyon ortağı M5S'nin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio ise "Kesin olan bir şey var ki o da ülkeyle ve vatandaşlarla dalga geçtiğinizde bu er ya da geç terse döner. Şimdi ya da sonra bunun sonuçlarını ödersiniz. Parlamenterlerin sayısını azaltalım sonra da gidelim seçimlere." açıklamasını yapmıştı.

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018’de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

AA