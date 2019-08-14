İsyan ve cinayetten yargılanacak

Eski cumhurbaşkanının evine geçtiğimiz hafta güvenlik güçleri tarafından bir baskın düzenlenmiş fakat yandaşlarının silahlı direnişi nedeniyle çıkan olaylarda bir polis ölmüş, 100 kişi de yaralanmıştı. Atambayev, evine düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınabilmişti.

OLAYLARI ORGANİZE ETTİ

Kırgızistan Başsavcılığı Operasyonel Araştırma Faaliyetleri Başkanı Zamir Beyşekeyev, Almazbek Atambayev’e cinayet ve başka ciddi suçlamalar yöneltildiğini belirtti. Basın toplantısında konuşan Beyşekeyev, “Atambayev’e kitlesel karışıklık organize etme, cinayet, cinayete teşebbüs, esir alma ve güvenlik güçlerine karşı şiddet kullanma gibi bir dizi ağır suçlama yöneltildi” ifadelerini kullandı. Beyşekeyev, Atambayev’in ayrıca özel kuvvet görevlisini öldürmekle suçlandığını söyledi.

AMACI DARBE YAPMAKTI

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev ise yaptığı açıklamada, “Atambayev'in amacının bir darbe olduğunu resmi olarak söylüyorum” diye konuştu. Kırgızistan yasalarına göre, bu suçlamalar doğrultusunda Atambayev, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.