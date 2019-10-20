İsviçre'deki seçimlerde 'Yeşiller' sürprizi

Yaklaşık 5,4 milyon seçmenin, 246 milletvekili ve senatörü belirlemek için sandık başına gittiği İsviçre'de "GfS Bern" adlı araştırma enstitüsünün sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre yaptığı tahminlerde, Yeşiller Partisi oyunu yüzde 13'e çıkarmayı başardı.

İsviçre'de halk sandık başında

2015 seçimlerine göre oylarını 6 puan artıran Yeşiller Partisi, böylelikle tarihinin en büyük başarısına imza attı.

Aynı şekilde bir önceki seçimlerde yüzde 4,6 oy alan Liberal Yeşiller Partisi'nin bu seçimde yüzde 7,6'ya ulaşacağı belirtildi.

Seçimler öncesi her iki partinin yüzde 18 civarı oy alacağı tahmin ediliyordu.

SVP düşüşe rağmen yine birinci parti

Göçmen karşıtlığıyla bilinen ve minarelerin yasaklanmasında rolü olan İsviçre Halk Partisi (SVP) ise 3,8 puan oy kaybetmesine rağmen, seçimlerden yine birinci parti olarak çıkmayı başardı.

2015'te yüzde 29,4 oy alan SVP'nin oyları bu seçimde yüzde 3,8 düşerken; bir önceki seçimlerde yüzde 18,8 ile ikinci parti olan Sosyal Demokrat Partisi (SP) de seçimlerde 2,3 puan oy kaybetti.

Uzmanlar, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşan Federal hükümete, Yeşiller'in bu seçimlerde üye sokma ihtimalini "sansasyonel" olarak değerlendiriyor. Yeşiller, daha önce hükümette temsil edilecek oyu alamamıştı.

GfS Bern Direktörü Yardımcısı Lukas Golder, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, "Başta ülkenin Fransızca konuşulan bölümünde olmak üzere, Yeşiller'in olağanüstü kazanımları gerçek bir sürpriz. Ayrıca Liberal Yeşiller de beklenenin çok üzerinde oy aldı." diye konuştu.

Öte yandan İsviçre vatandaşlarının, 200 kişilik Federal Meclis (Halk Meclisi) ile 46 kişilik Kantonlar Meclisi üyelerini belirmek için oy kullandığı seçimlerde, resmi sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Seçim sistemi karışık

Nüfusu 8,4 milyon olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi nedeniyle 50 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetlerince yönetiliyor. Federal hükümet, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor.

İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.

Resmi adı "İsviçre Konfederasyonu" olan İsviçre'nin temelini oluşturan konfederasyon, 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve 1499'dan beri bağımsızlığını koruyor.

(AA)