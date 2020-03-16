İsviçre'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

İsviçre hükümeti, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. İsviçre hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 19 Nisan'a kadar acil durum ilan edildiğini duyurdu. İsviçre Devlet Başkanı Simonetta Sommaruga basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde güçlü bir tepki gerekiyor ve buna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Bar, restoran, sinemalar, tiyatrolar, spor merkezleri ve diğer tüm eğlence merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi. Eczane, market, akaryakıt istasyonu ve kamu dairelerinin ise faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçiyor.

İHA