İsviçre Alpleri'nde 6 liraya ev

TAMİR ET OTUR

Ticino kantonundaki (İsviçre Alpleri) Monti Sciaga isimli dağ köyüde nüfusu canlandırmak için harekete geçen yetkililer, bölgede yıkılmış olan evleri satışa çıkardı. Bir İsviçre frangı (yaklaşık 6 lira) gibi sembolik bir fiyata satışa çıkarılan bu dağ evlerini almak isteyenlere, yapıları restore etme şartı koşuluyor. Ayrıca yetkililer, köye taşınacak olan yeni sahiplerine balıkçılık, çiftçilik, inşaat ve fırıncılık alanlarında çalışma imkanı da sunacak.