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15 Ocak 2020 Çarşamba 19:54:20 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 19:59:21

İsveç ordusundaki sahte subay skandalı ülkeyi karıştırdı

İsveç ordusunda 20 yıl hizmet veren sahte bir subayın 2013'te Belçika'daki NATO karargahında görevlendirildiği ortaya çıktı.

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberinde, İsveç ordusunda "albay" rütbesine kadar yükselen sahte diplomalı subayın birçok uluslararası görevde bulunduğu bildirildi.

Sahte subayın 2013'te Belçika'daki NATO karargahında görev aldığı, 2019'da da Birleşmiş Milletler (BM) adına Mali'deki İsveç askerlerinin komutanlığını yaptığı ifade edildi.

Kosova ve Afganistan'dan olmak üzere birçok uluslararası askeri görevde İsveç adına komutanlık yapan sahte subayın, 4 yıl da İsveç Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisinde çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Savunma Bakanı Peter Hultqvist olayı doğrularken, İsveç Genelkurmay Başkanlığı da sahte subay hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

"SAHİL GÜVENLİK, SAHTE SUBAYI İŞTEN ÇIKARDI AMA GENELKURMAY GÖREV VERMEYE DEVAM ETTİ"

İsveçli akademisyen ve gazeteci Ann-Sofie Dahl, sahte subayın NATO'da görev yapmasını skandal olarak yorumladı.

Söz konusu kişinin 2018'de Sahil Güvenlik Birliğinde görev almaya başlamasıyla, askeri diplomasının sahte olduğunun anlaşıldığını vurgulayan Dahl, "Sahil Güvenlik sahte subayı işten çıkardı. Buna rağmen Genelkurmay görev vermeye devam etti." dedi.

AA

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