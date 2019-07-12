  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7025
  • Euro
    6,4259
  • Altın
    258,4100
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
15 Temmuz şehitleri Batum'da anıldı 15 Temmuz şehitleri Batum'da anıldı
Çok konuşulan LGS Şampiyonları KARTAL AİHL’yi tercih ettiler Çok konuşulan LGS Şampiyonları KARTAL AİHL’yi tercih ettiler
Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir! Kitabı acilen toplatılmalı... Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir! Kitabı acilen toplatılmalı...
Fernando resmen İspanya'da! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret Fernando resmen İspanya'da! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret
Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi
Meclis, 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak Meclis, 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak
Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılacak Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılacak
BM'den Esed rejimine 'İdlib' kınaması BM'den Esed rejimine 'İdlib' kınaması
Depresyonda olup olmadığınızı sesinizden anlayabilecek yapay zeka geliştirildi Depresyonda olup olmadığınızı sesinizden anlayabilecek yapay zeka geliştirildi
İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamayacak İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamayacak
Beşiktaş Denetim Kurulu'na sert tepki: Bilirkişi raporunun hazırlanmamasına sebebiyet verildi Beşiktaş Denetim Kurulu'na sert tepki: Bilirkişi raporunun hazırlanmamasına sebebiyet verildi
Acun Ilıcalı, Cansu Dere'den övgü dolu sözlerle bahsetti: Onun değerini anlatacak... Acun Ilıcalı, Cansu Dere'den övgü dolu sözlerle bahsetti: Onun değerini anlatacak...
12 Temmuz reyting sonuçları! Hercai mi, Her Yerde Sen mi, Güldür Güldür Show mu kim birinci? 12 Temmuz reyting sonuçları! Hercai mi, Her Yerde Sen mi, Güldür Güldür Show mu kim birinci?
Türkiye'ye gelen S-400'ler hakkında uzmanlardan çok çarpıcı analiz Türkiye'ye gelen S-400'ler hakkında uzmanlardan çok çarpıcı analiz
CAS, Skenderbeu'nun Avrupa müsabakalarından 10 yıllık men cezasını onadı CAS, Skenderbeu'nun Avrupa müsabakalarından 10 yıllık men cezasını onadı
Trump'ın kabinesinde bir istifa daha... ABD Çalışma Bakanı Acosta görevden ayrıldı Trump'ın kabinesinde bir istifa daha... ABD Çalışma Bakanı Acosta görevden ayrıldı
Son dakika... Bakan Akar'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama Son dakika... Bakan Akar'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama
İşsizlik maaşı 2019 Temmuz ayında ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı 2019 Temmuz ayında ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler?
Ordu Valisi Güler'den 'S-400' iddialarına esprili yanıt Ordu Valisi Güler'den 'S-400' iddialarına esprili yanıt
Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?
Turistlerin ilgi odağı: Altınbeşik Mağarası Turistlerin ilgi odağı: Altınbeşik Mağarası
Barcelona, Griezmann'ı kadrosuna kattı Barcelona, Griezmann'ı kadrosuna kattı
Volkswagen ve Ford 'otonom ve elektrikli araçlar' geliştirmek için güçlerini birleştirdi Volkswagen ve Ford 'otonom ve elektrikli araçlar' geliştirmek için güçlerini birleştirdi
İngiltere İran ile gerilimin ardından Hürmüz Körfezi'ne yeni savaş gemisi gönderecek İngiltere İran ile gerilimin ardından Hürmüz Körfezi'ne yeni savaş gemisi gönderecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Temmuz 2019 Cuma 17:35:51 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:48:51

İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamayacak

İsveç, nükleer silahlar konusundaki BM konvansiyonunu imzalamayacağını açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, düzenlediği basın toplantısında, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın mevcut haliyle hazır olmadığı görüşünü taşıdıklarını belirterek, İsveç parlamentosunda çoğunluğun konvansiyonun imzalanmasını desteklemediğini söyledi. 

Wallstrom, anlaşma metninde "nükleer silahların açık bir tanımının bulunmadığını ve cevaplanması gereken çok sayıda konu olduğunu", dolayısıyla anlaşmayı imzalamaktan kaçınacaklarını kaydetti. 

İsveç hükümetinin, gözlemci statüsünde "nükleer silahsızlanma çabalarını ve nükleer silahların yasaklanması için çalışmayı sürdüreceğini" vurgulayarak, "İsveç, nükleersiz bir dünya için güçlü bir sestir." ifadesini kullandı.

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, Temmuz 2017'de BM'de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen, 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin gibi BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve diğer nükleer silah sahibi ülkelerin boykot ettiği müzakereler sonucu ortaya çıkan anlaşma, 20 maddeden oluşuyor.

Anlaşma tüm üyelerin her türlü nükleer silah geliştirme ve edinme faaliyetlerini yasaklıyor. Önceden bu silahlara sahip olanlardan da bunları uluslararası gözlemciler kontrolünde geri dönüşü olmayacak şekilde imha etmesi isteniyor. 

AA

Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi
Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir! Kitabı acilen toplatılmalı...
BM'den Esed rejimine 'İdlib' kınaması
Türkiye'ye gelen S-400'ler hakkında uzmanlardan çok çarpıcı analiz
Bakanlık paylaştı... İşte S-400'lerin teslimatından ilk görüntüler
Fernando resmen İspanya'da! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret
Ordu Valisi Güler'den esprili 'S-400' açıklaması
S-400 Türkiye'ye geldi! Amerikan haber ajansı tehdit etti
Yıldırım binaya böyle isabet etti... İşte o dehşet anları!
S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?
FETÖ'cü Emre Uslu'ya önemli hatırlatma: Geldi oturabilirsin
Kuzey Irak Pençe'leniyor: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Babacan, Davutoğlu ve Yeni Parti!
Bakanlık açıkladı... Ve S-400'ler Türkiye'de
Rus ajansı açıkladı: 120'den fazla füze denizden gelecek
Son dakika... Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
Türkiye ve Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili ilk açıklama
Hindistan'dan İsrail'e büyük şok! 500 milyon dolarlık anlaşma iptal
F.Bahçe 2. G.Saraylının peşinde! Yanal transfere onay verdi
Sosyal medya fenomeni Pucca'ya hapis cezası
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ