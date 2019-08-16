Devlet başkanı son teklifini yaptı! Ülkenin başkentini değiştiriyorlar
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bugün resmen Parlamento'ya teklifte bulunarak, ülkenin başkentini Cakarta'dan Kalimantan'a taşımak için gereken hamleyi yaptı.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Joko Widodo teklifini Parlamento'daki ulusa sesleniş konuşması sırasında, ülkenin bağımsızlığının 74'üncü yıldönümünden bir gün önce yaptı.
Başkanlıktaki ikinci dönemi için ekim ayında yemin edecek olan Widodo, "Bu vesileyle, ulusal başkentimizi Kalimantan'a taşımak için izninizi istiyorum" ifadesini kullandı.
Reuters’ın haberine göre; Başkentin sadece bir ulusal kimlik sembolü olmadığını, aynı zamanda ülkenin gelişimini temsil ettiğini savunan Widodo, "Bu, ekonomik eşitlik ve adaletin gerçekleştirilmesi için" dedi.
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