İşte İsrail'in ABD'li iki Müslüman vekili ülkeye kabul etmemesinin nedeni

Bergusi, yazılı açıklamasında, İsrailli yöneticilerin Amerikan Kongresindeki iki üyeye karşı etnik ayrımcılık yaptığını belirtti.

Bunun kongre üyelerinin etnik kökenlerinden kaynaklandığını vurgulayan Bergusi, "İsrail'in ABD'li iki vekilin ülkeye girişini yasaklaması işledikleri suçların ortaya çıkmasından duydukları korkuyu ortaya koyuyor. Söz konusu yasak kararı İsrail'i rezil edecektir. Ayrıca, tüm dünyada gizlemeye çalıştığı insan haklarına aykırı tüm ihlallerinin de ortaya saçılmasına katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişinin yasaklandığını belirtmişti.

AA