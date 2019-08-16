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16 Ağustos 2019 Cuma 07:50:35 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 07:59:27

İşte İsrail'in ABD'li iki Müslüman vekili ülkeye kabul etmemesinin nedeni

Filistin Girişimi Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bergusi, "İsrail'in ABD'li iki vekilin ülkeye girişini yasaklaması işledikleri suçların ortaya çıkmasından duydukları korkuyu ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Bergusi, yazılı açıklamasında, İsrailli yöneticilerin Amerikan Kongresindeki iki üyeye karşı etnik ayrımcılık yaptığını belirtti.

Bunun kongre üyelerinin etnik kökenlerinden kaynaklandığını vurgulayan Bergusi, "İsrail'in ABD'li iki vekilin ülkeye girişini yasaklaması işledikleri suçların ortaya çıkmasından duydukları korkuyu ortaya koyuyor. Söz konusu yasak kararı İsrail'i rezil edecektir. Ayrıca, tüm dünyada gizlemeye çalıştığı insan haklarına aykırı tüm ihlallerinin de ortaya saçılmasına katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişinin yasaklandığını belirtmişti. 

AA

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