İşte Banksy

MENAJERİ DEŞİFRE ETTİ

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki duvarlara yaptığı çizimlerle savaş karşıtı, çevreci, hayvan hakları ve tüketim çılgınlığı gibi konulara gönderme yapan ve dünyanın en çok tanınan sokak sanatçısı olan Banksy'nin bugüne kadar bilinen hiçbir fotoğrafı yoktu. Uzun yıllar sanatçının menajerliğini yapan fotoğrafçı Steve Lazarides, 250 sayfadan oluşan 'Banksy Yakalandı’ adlı kitabında, Banksy’nin fotoğraflarını yayımladı. Kitaptaki karelerde yüzü gözükmese de, graffiti ustasının çizim yaparken arkadan çekilmiş fotoğraflarına yer verildi.