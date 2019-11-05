İşte Bağdadi'nin yakalanan ablası!

Haber ajansı AP'ye bilgi veren bir Türk istihbarat yetkilisi, 65 yaşındaki kadının örgüt üyesi olduğundan şüphelenildiğini söyledi. Rasmiya Awad'ın, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi içinde kalan Azez'de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandığı belirtildi.

Haberde yakalanan yetişkin zanlıların sorgularının devam ettiği kaydedildi.

FAHRETTİN ALTUN: BİR BAŞKA BAŞARI ÖRNEĞİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan attığı mesajda Awad'ın yakalanmasının Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeledeki kararlılığının ispatı olduğunu söyledi.

Altun mesajında, "Türkiye'nin, ideolojisine ve kökenine bakmaksızın terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarının başarısına bir başka örnek. Türkiye'nin DEAŞ'la mücadele konusundaki kararlılığına gölge düşürmek için yoğun kara propaganda yapılıyor. Bizimle aynı görüşteki partnerlerimizle terörle mücadele alanında sürdürdüğümüz işbirliği hiç bir zaman sorgulanamaz" ifadelerini kullandı.