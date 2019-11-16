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16 Kasım 2019 Cumartesi 09:04:54 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 10:25:28

İsrailli politikacı ve akademisyenler yerleşim yerleri ürünlerine ithalat yasağı istedi

Eski büyükelçiler, politikacılar ve akademisyenlerin de aralarında yer aldığı önde gelen 13 İsrailli, Avrupa'nın işgal altındaki Filistin topraklarına kurulu Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen mallara ithalat yasağı getirmesini istedi.

Guardian gazetesinde yayınlanan mektupta, imzacılar Avrupa Adalet Divanı'nın İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda üretilen ürünlerin bu bölgeden geldiklerine dair etiket zorunluluğu getirmesine ilişkin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. 

Kararın yerleşim yerlerinin yasadışı olduğu ve uluslararası hukukun önemini teyit ettiği vurgulanan mektupta, "Yerleşim yerleri ürünlerinin doğru etiketlenmesi önemli bir adım, ancak yetersiz. Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail yerleşim yerleri ürünlerinin ithalatını yasaklamaya çağırıyoruz." denildi. 

Yerleşim yerlerinin Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinin önde gelen nedeni olduğu ve bu alanların genişlemesinin iki devletli çözüm olasılığına zarar verdiği vurgulanan mektupta, "İsrail yerleşim yerlerinden gelen ürünlerin yasaklanmasıyla Avrupa, İsrail ile işgal altındaki yerleşimleri arasındaki farklılaşmayı desteklemeye yardımcı olacaktır." ifadesine yer verildi. 

"Avrupa, işgali mali olarak desteklemeye devam ediyor"

İşgalin ahlaki olarak yıpratıcı, stratejik olarak öngörüsüz ve barışa tümüyle zararlı olduğu kaydedilen mektupta, şöyle denildi:

"Uluslararası toplumun bu gerçeği ele almadaki adımları yetersiz kaldı. Avrupa, uluslararası hukuka aykırı olan İsrail yerleşim yerleriyle ticarete izin vererek, işgali mali olarak desteklemeye devam ediyor. İsrail'de demokrasinin aşınmasına katkı sağlayan bu malların satılmaya devam edilmesi ve Filistinlilerin haklarının inkarının kabul edilemez olduğu açıkça ortaya konmalı. Ülkemizin geleceğini önemseyen İsrailliler olarak, Avrupa Birliğinden İsrailliler ve Filistinliler için benzer bir geleceği desteklemek amacıyla yerleşim yerleri ürünlerinin ithalatını yasaklamasını istiyoruz."

İmzacılar 

Mektuba, Ilan Baruch (İsrail'in eski Güney Afrika, Namibya, Botsvana ve Zimbabve Büyükelçisi), Prof. Eli Barnavi (İsrail'in eski Fransa Büyükelçisi), Prof. Michael Ben-Yair (Eski Başsavcı), Avraham Burg (Eski Knesset Başkanı ve Yahudi Ajansı Başkanı), Erella Hadar (İsrail'in eski Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi), Prof. David Harel (Eski İsrail Beşeri Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı ve 2004 İsrail Ödülü sahibi), Prof. Yehoshua Kolodny (2010 İsrail Ödülü sahibi), Miki Kratsman (2011 Sanat, Bilim ve Kültür Ödülü-EMET sahibi), Alex Levac (2005 İsrail Ödülü sahibi), Dr. Alon Liel (İsrail'in eski Güney Afrika ve Türkiye Büyükelçisi), Mossi Raz (Eski Knesset üyesi), Prof. David Shulman (2016 İsrail Ödülü sahibi) ve Prof. Zeev Sternhell (2008 İsrail Ödülü sahibi) imza attı. 

AA

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