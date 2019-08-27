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27 Ağustos 2019 Salı 07:13:53 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 07:17:11

İsrailli bakan, seçim öncesi Türkiye üzerinden oynuyor

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerinin durdurulması için önlem paketi hazırlanması emrini verdiğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Twitter'dan İbranice ve Arapça paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanlığına, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te yürüttüğü kışkırtıcı fitne faaliyetlerinin durdurulması için bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdim." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KUDÜS'TEKİ FAALİYETLERİNİ DURDURACAĞIZ"

Daha sonra konuyla ilgili yine bilgilendirmede bulunacağını kaydeden Katz, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerin önüne geçilmesi için nasıl bir adım atacaklarına ilişkin ise detay vermedi.

Katz'ın paylaşımına cevap yazan bazı kullanıcılar, İsrailli bakanın Türkiye'yi hedef alan paylaşımının ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçime haftalar kala gelmesine dikkati çekti.

HER SEÇİM ÖNCESİ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYORLAR

İsrail'de seçim dönemlerinde aşırı sağcı politikacılar, genellikle Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere yönelik insani yardım ve kalkınma projeleriyle sosyal ve kültürel faaliyetler yürütüyor.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail'in, kentte yaşayan Filistinlilere yönelik bu faaliyetlerden rahatsız olduğu biliniyor.

İsrail basınında sık sık Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini hedef alan çarpıtma haberler çıkması da dikkati çekiyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU:YİNE KİRLİ BİR OYUN OYNANIYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi "yine kirli bir oyun oynandığını" belirtti.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "İsrail'de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

(AA)

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