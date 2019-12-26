İsrail'in UCM paniği büyüyor

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Başbakan Benjamin Netanyahu, hafta sonu Ürdün Vadisi’ni ilhak etme planının yol haritasının masaya yatırılacağı bakanlar toplantısını, UCM’nin soruşturma kararı nedeniyle son anda iptal etti. Haberde, İsrailli bir yetkilinin “UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın kararı nedeniyle ilhak planı uzun süre askıda olacak” dediği aktarıldı. Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan seçim öncesi, Batı Şeria’da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaadinde bulunmuştu.