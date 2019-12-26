İsrail'in UCM paniği büyüyor
Netanyahu yönetiminin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail’in Filistin’de işlediği savaş suçları hakkında soruşturma açmayı istemesi üzerine, Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planını askıya aldığı öne sürüldü.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Başbakan Benjamin Netanyahu, hafta sonu Ürdün Vadisi’ni ilhak etme planının yol haritasının masaya yatırılacağı bakanlar toplantısını, UCM’nin soruşturma kararı nedeniyle son anda iptal etti. Haberde, İsrailli bir yetkilinin “UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın kararı nedeniyle ilhak planı uzun süre askıda olacak” dediği aktarıldı. Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan seçim öncesi, Batı Şeria’da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaadinde bulunmuştu.
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