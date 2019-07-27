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27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:04:55 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:27:35

Terör devleti İsrail'in Türkiye ve F-35 korkusu! İlk kez bu kadar net konuştular

Breaking Defense isimli internet sitesine konuşan İsrail Genel Güvenlik Servisi eski başkanı Jacob Perry, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının Türkiye'yi Çin'le yakın ilişkiler kurmaya sevk edebilir. Bu ilişki ABD ve İsrail tarafından çok ama çok yakından takip edilmeli" yorumunda bulundu.

Breaking Defense haberi "İsrailliler uyarıyor, Türkiye F-35'ten çıkarılmasının sonucunda Çin'le samimiyet kurabilir" başlığıyla duyurdu. Orta Doğu ve Afrika çalışmaları uzmanı Uzi Rabi, "Erdoğan Çin'in çoklu hedefleri olduğunu biliyor. Ekonomik çıkarlara askeri yardım da eklenir ve Türkiye'nin bunu değerlendirmesi ve kabul etmesi gerekir" dedi.

Breaking Defense'e konuşan İsrail Genel Güvenlik Servisi eski başkanı Jacob Perry, "Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler ABD ve İsrail tarafından çok ama çok yakından takip edilmeli" yorumunda bulundu.

Site, İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'ne göre, Türkiye ve Çin'in değişen global güç ilişkilerinde konumlanmak açısından stratejik ortaklığa gitmek isteyeceğini yazdı.

İSRAİL TÜRKİYE'DEN KALANLARI İSTİYOR

İnternet sitesi, Türkiye'nin F-35 jetleri alması durumunda Çin'in de (Rusya'ya ek olarak) jetler hakkında hassas bilgiye ulaşabileceğini söyleyerek, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını meşru kılmaya çalıştı. Breaking News öte yandan İsrail'in, Türkiye'ye verilmesi iptal edilen F-35 jetlerinden bir kısmını almayı umduğunu belirterek, asıl amacını belirtmiş oldu.

İSRAİL'DEN ŞAŞIRTMAYAN İKİYÜZLÜLÜK

Türkiye'yi karalamaya çalışıp Türkiye'nin Çin ile ilişkiler kurmasını yadırgayan site, İsrail'in Çin ile olan ticari ilişkilerine ise hiç yer vermedi. Geçtiğimiz günlerde Washington yönetimi, İsrail'in Çin ile yürüttüğü ticari ilişkilerden rahatsız olduğunu belirtmiş, Tel Aviv'se gerçek müttefikinin ABD olduğunu söyleyerek, Çin ile ticaret yapmaya devam edeceğini duyurmuştu.

(Haber 7)

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