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12 Eylül 2019 Perşembe 18:37:43 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:27:26

ABD sırtından bıçaklandı: Beyaz Saray'ı dinlemişler

ABD’li üst düzey yetkililer, Beyaz Saray ve Vaşington’un kritik noktalarında bulunan cep telefonu takip sistemlerinin İsrail tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD hükûmetinden üst düzey üç yetkili, Beyaz Saray ve başkent Vaşington’un çeşitli kritik noktalarında bulunan cep telefonu takip sistemlerinin İsrail tarafından yerleştirilmiş olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

TRUMP TEPKİ GÖSTERMEMİŞ

Politico’da yer alan habere göre, konuya vakıf olan yetkililerin ABD hükûmetinin eski çalışanları olduğu bildirildi. Bu yetkililerden biri, ABD topraklarında fark edilen önceki casusluk faaliyetlerinin aksine, Trump yönetiminin İsrail’in bu davranışına tepki göstermediğini ve yanıtsız bıraktığını söyledi.

BÜTÜN BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

StingRays olarak bilinen minyatür gözetleme/takip cihazlarının, normal bir baz istasyonu gibi davrandığı, fakat cep telefonlarının konumları ile telefonlardaki bütün kişisel bilgileri ele geçirdiği aktarıldı.

İŞE YARAYIP YARAMADIĞI MEÇHUL

Casusluk amacıyla yerleştirilen cihazların doğrudan ABD Başkanı Donald Trump ve en yakınındaki kurmaylarını takip etmek amacıyla yerleştirildiği, fakat İsrail’in bu çabalarının sonuca ulaşıp ulaşmadığının bilinmediği ifade edildi.

ARKASINDA İSRAİL'İN OLDUĞU ÇOK AÇIK

İlgili haberde, FBI ve diğer ajanslar tarafından yapılan adli tahkikat sonucunda, StingRays olarak bilinen cihazların izinin İsrailli ajanlara çıktığı kaleme alındı. Haberde ayrıca, üst düzey eski bir istihbarat yetkilisinin, “Olaydan İsrail’in sorumlu olduğu neredeyse çok açık.” sözlerine yer verildi.

İSRAİL'DEN YALANLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada ise, söz konusu iddiaların “bariz bir yalan” olduğu ve İsrail’in uzun yıllardır ABD’de herhangi bir casusluk faaliyeti yürütmediği belirtildi.

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