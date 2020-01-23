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23 Ocak 2020 Perşembe 14:26:03 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 14:26:51

İsrail'in Gazze'deki tarım arazilerine verdiği zarar, 1,25 milyon doları aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde tarım arazilerine sıktığı böcek ilaçları, 1,25 milyon doları aşan maddi hasara yol açtı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde tarım arazilerine sıktığı böcek ilaçları, 1,25 milyon doları aşan maddi hasara yol açtı.

Gazze'deki Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 bin dönümden fazla arazinin böcek ilaçları nedeniyle zarar gördüğü ifade edildi.

Zirai ürünlerde meydana gelen maddi hasarın 1,25 milyon doları geçtiğinin belirtildiği açıklamada, uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden İsrail'in ihlallerinin durdurulması istendi.

İsrail, zaman zaman kış ve yaz bitkilerini hedef alarak, tarım arazilerine ilaçlar püskürtüyor.

Bu ilaçlar, sağlığı ciddi ölçüde tehdit ediyor. Kanserojen madde içeren ilaçlar, hayvanlarda ölü ve sakat doğumlara neden oluyor.

(AA)

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