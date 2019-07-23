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23 Temmuz 2019 Salı 10:39:31 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 10:42:18

İsrail'i ziyaret eden Arap gazetecilere tepki yağıyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle Arap ülkelerinden bazı gazetecilerin ülkeyi ziyaret etmesi tepkiyle karşılandı. Mesci Aksa'da Suudi gazetecinin yüzüne tükürülerek kovulması sosyal medyada gündem oldu.

TM Dijital Haber Merkezi

Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Suud Zeyd, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine gittiği Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin sert tepkisi ile karşılaştı.
 
Yüzüne tükürülen ve hakaretler yağdırılan Suudi gazeteci, Mescid-i Aksa'dan kaçmak zorunda kaldı.
 
İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, aralarında Suudi Arabistanlı gazetecilerin de bulunduğu 6 kişilik gazeteci grubun İsrail'i ziyaret edeceği açıklanmıştı.
 
"SENDİKADAN KOVULABİLİR"
 
Irak Gazeteciler Sendikası Başkanı Moaid Allami, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu ziyarete tepki göstererek, "Aralarında Iraklı gazetecilerin de bulunduğu heyet şuan siyonist yapıyı ziyaret ediyor. Biz Iraklı 
Gazeteciler Sendikası olarak bu talihsiz ziyareti kınıyor ve gazetecilerin sendikadan kovulmasına varabilecek şekilde caydırıcı kararlar alacağımızı duyuruyoruz." ifadelerine yer verdi.
 
"TÜRKLERE SERBEST DE SUUDİLERE NEDEN YASAK"
 
Suudi gazetecinin kovulmasına tepki gösteren İsrailli gazeteci Guy Maayan ise Filistinlilerin Türkiye bayrağı açarak Mescid-i Aksa'da gösteri düzenlediği anın fotoğrafını yayımladı.

Paylaştığı fotoğrafın üstüne ise, "Türklere serbest de Suudilere neden yasak?" dedi.
 
SUUDİ GAZETECİDEN FİLİSTİNLİLERE HAKARET: EY AHMAKLAR
 
Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Suud Zeyd'in kovulmasına tepki gösteren bir diğer Suudi gazeteci Muhammed Ali Şeyh, Twitter hesabı üzerinden Filistinlilere hakaret etti.

Yaptığı paylaşımda Muhammed Ali Şeyh, "Ey ahmak ve salak Filistinliler, düşmanımız Farisiler ile normalleşmeyi kendinize hak olarak görüyorsunuz da, bize bir kurşun bile sıkmamış İsrail ile neden normalleşmiyorsunuz? " ifadelerine yer vererek, İsrail rejimi ile normalleşme çağrısında bulundu.
 
MUHAMMED BİN SELMAN'IN NORMALLEŞME POLİTİKASI
 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesi ile birlikte ülkenin iç ve dış politikalarında değişimler yaşanmaya başlamıştı.
 
"Ilımlı İslam" projesini hayata geçireceğini açıklayan İbni Selman, aynı zamanda İsrail ile normalleşmenin sinyallerini vermiş ve son olarak da İsrail'e gazeteci gönderme kararı almıştı.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın önderliğinde yürütülen ve Filistin'i bölmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planında da çevre ülkelere rüşvet teklifinde bulunan Muhammed bin Selman, yaklaşık 2 hafta süren ABD ziyareti sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "Filistinliler seslerini kesmeli verilene razı olmalı." ifadelerine yer vermişti.

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