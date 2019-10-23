23 Ekim 2019 Çarşamba 10:20:57 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:21:52
İsrail'e ait İHA Lübnan'da düştü
İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyinde düştü.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "kısa bir süre önce rutin sınır güvenliği operasyonları çerçevesinde orduya ait bir İHA'nın Lübnan-İsrail sınırı yakınlarındaki Lübnan bölgesine düştüğü" ifade edildi.
Açıklamada, İHA'nın düşme sebebine ilişkin bilgi verilmedi.
(İHA)
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