İsrail'e ait İHA Lübnan'da düştü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "kısa bir süre önce rutin sınır güvenliği operasyonları çerçevesinde orduya ait bir İHA'nın Lübnan-İsrail sınırı yakınlarındaki Lübnan bölgesine düştüğü" ifade edildi.

Açıklamada, İHA'nın düşme sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

(İHA)