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03 Aralık 2019 Salı 14:49:12 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 15:07:57

"İsrail'den nefret ediyorum" şarkısı yetim kaldı: Mısırlı şarkıcı Şaban Abdurrahim vefat etti

"İsrail’den nefret ediyorum" şarkısıyla ünlenen Mısırlı şarkıcı Şaban Abdurrahim, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Mısır devlet gazetelerinden Ahram, Abdurrahim’in başkent Kahire’deki Maadi Askeri Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu.

2000’li yılların başında adından söz ettiren Abdurrahim, özellikle “İsrail’den nefret ediyorum” olarak bilinen şarkısı ile Mısır’ın yanı sıra bütün Arap dünyasında kısa sürede üne kavuşmuştu.

Abdurrahim, şarkılarında ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve toplumsal sorunları dile getiren ve bunlara çözümler öneren cümleler kuruyordu.

Sanat hayatına düğünlerde şarkı söyleyerek başlayan Abdurrahim’in ölüm nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA

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