İsrail'den İran çıkışı: Bize saldırmayı denerse acı verici bir darbe alır!

Başbakan Netanyahu, Batı Kudüs'te düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada son günlerde ABD ile İran arasında yaşanan gerilime değindi.

Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'taki hava saldırısında öldürülmesi nedeniyle ABD'ye olan desteğini yineledi.

"ACI VERİCİ DARBE ALIR"

AA'ya yer alan habere göre İsrail'in ABD'nin yanında olduğunu dile getiren Netanyahu, "İran İsrail'i yok etmek istiyor. Kim bize saldırmayı denerse acı verici bir darbe alır." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

