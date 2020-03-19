İsrail'de koronavirüs nedeniyle 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İsrail'de koronavirüs vaka sayısının armasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, ülkesinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu. Halka seslenen Netanyahu, "evinizde kalın" çağrısında bulunarak, hükümetin virüs nedeniyle acil durum ilanını onaylayacağını açıkladı. Vatandaşların sadece market ve eczane için dışarı çıkabileceği belirtildi.

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 677'ye yükseldiği kaydedildi.

VAKA SAYISI 677'YE YÜKSELDİ

Öte yandan ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 677'ye ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 104 kişide daha kirüs tespit edildiği belirtildi.

Hastalardan 6'sının durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 14 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 677'ye yükseldiği kaydedildi.

Ülkede koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini de yasaklamıştı.

AA