İsrail'de koalisyon krizi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Mavi-Beyaz lideri Benny Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Benjamin Netanyahu'yu hedef aldı.

SAĞ BLOK ISRARI

Mavi-Beyaz ve Netanyahu'nun partisi Likud arasında birlik hükümeti kurulamaması nedeniyle İsrail Başbakanı'nı suçlayan Gantz, “Netanyahu, sağ partilerden oluşan bloktan vazgeçmiyor. Birlik hükümetinin temel çizgilerini tartışmaya hazır değil” ifadesini kullandı. Gantz, rakibi Netanyahu'nun İsrail'i son bir yılda üçüncü kez erken seçime sürüklediğini ileri sürerek, “Ülkeyi yeni bir erken seçime götürmemek ve koalisyon hükümetini kurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” açıklamasında bulundu.

GÜVENOYU ALAMIYOR

İsrail'de seçmenler, bu yıl ikinci kez 17 Eylül'de yapılan erken seçimlerde sandık başına gitmişti. Mavi-Beyaz İttifakı, 120 sandalyeli meclise 33 milletvekili göndererek seçimleri önde tamamlarken, Netanyahu'nun partisi Likud, 32 milletvekiliyle ikinci olmuştu. Hem sağ hem de sol blokun, koalisyonun güvenoyu alması için gerekli 61 milletvekiline ulaşamaması nedeniyle İsrail'de hükümet kurulamıyor.