İsrail'de koalisyon hükümeti maratonu başlıyor

Rivlin, meclise giren partilerden hangi ismi başbakan olarak görmek istediklerine ilişkin görüşlerini almak amacıyla bugün ilk olarak resmi olmayan sonuçlara göre salı günkü seçimleri önde tamamlayan eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı heyetiyle Cumhurbaşkanlıkta bir araya gelecek.

Mavi-Beyaz'ın ardından seçimi ikinci sırada tamamlayan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud heyetini kabul edecek olan Rivlin, daha sonra da İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu ve sandıktan üçüncü parti olarak çıkmayı başaran Ortak Arap Listesi Bloku'yla görüşecek

Rivlin, daha sonra sırayla Şas Partisi ve eski Genelkurmay Başkanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in heyetlerine kimi başbakan olarak görmek istediklerini soracak.

İsrail Cumhurbaşkanı yarın da sırayla Birleşik Tevrat, Yamina (Sağ) İttifakı, İşçi Partisi ve Demokratik Birlik İttifakı heyetlerini kabul edecek.

Likud Netanyahu'nun adını vermeyecek iddiası

Cumhurbaşkanı Rivlin, 5 partinin yetkilerini bugün yerel saatle 17'de kabul etmeye başlayacak ve her partinin heyetiyle ayrı ayrı yapacağı görüşmeler en fazla 45 dakika sürecek.

Mavi-Beyaz heyetinin Rivlin'e başbakan adayı olarak liderleri Gantz'ı göstermesi beklenirken, Netanyahu'nun partisi Likud'un liderlerini başbakan adayı olarak önermeyeceği iddia edildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonun haberine göre, Netanyahu, parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmede Likud heyetinin kendisini başbakan adayı olarak önermemesini istedi.

Böylece Rivlin koalisyon hükümetini kurma görevini ilk olarak Gantz'a vermesi sağlanmış olacağı, sağ partilerin desteğini alması zor gözüken Mavi-Beyaz liderinin koalisyonu kurmak için Ortak Arap Listesi ile Liberman'ın partisinin desteğine ihtiyaç duyacağına işaret edildi.

Ancak Liberman'ın Ortak Arap Listesi'nin içinde yer aldığı denkleme sıcak bakmayacağı bu nedenle Mavi-Beyaz'ın liderinin koalisyonu kurmakta başarısız olabileceği dile getirildi.

Haberde ayrıca, Gantz'ın koalisyonu kurmakta başarısız olması halinde Cumhurbaşkanı Rivlin'in görevi Netanyahu'ya vereceği ve İsrail Başbakanının hiçbir partinin ülkeyi üçüncü kez erken seçimlere götürme sorumluluğunu almamak istemesi nedeniyle hükümeti kurmasının kolaylaşacağı yorumu yapıldı.

Ortak Arap Listesi ile İsrail Evimiz'in görüşü merak ediliyor

Resmi olmayan sonuçlara göre İsrail'de 17 Eylül'de yapılan seçimlerde hem Netanyahu'nun partisi Likud'un başı çektiği sağ partilerden oluşan blok, hem de Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz'ın önderliğindeki sol blok 120 sandalyeli mecliste koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Netanyahu liderliğindeki sağ blok 55'te, Gantz'ın başını çektiği sol blok ise 44 milletvekilinde kaldı.

Bu nedenle İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ve Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in Cumhurbaşkanı Rivlin'e hangi adayın başbakanlığını destekleyecekleri merak konusu.

Ortak Arap Listesi'nden Gantz'a şartlı destek iddiası

Ortak Arap Listesi, dün ve bugün yaptığı görüşmelerde Rivlin'e verecekleri cevabı masaya yatırdı.

İsrail basınında yer alan iddialara göre, Ortak Arap Listesi, İsrail topraklarında yer alan Filistin köylerindeki yıkımların durdurulması, tartışmalı Yahudi Ulus Devlet Yasasının iptali, Tel Aviv'in Filistin yönetimiyle barış görüşmelerine yeniden başlaması gibi taleplerinin yerine getirilmesi halinde Rivlin'e Gantz'ın başbakanlığını desteklediklerini beyan edecekler.

Söz konusu haberlerde Mavi-Beyaz'ın bu taleplere ne cevap verdiğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Kilit isim Liberman rengini belli etmiyor

Resmi olmayan sonuçlara göre partisi meclise 8 milletvekili sokan ve koalisyon açmazının anahtarını elinde tutan eski Savunma Bakanı Liberman'ın ise kimi başbakan olarak görmek isteyeceği konusunda ketumluğunu koruyor.

Liberman'ın partisinden basına sızdırılan bilgilere göre, eski Savunma Bakanı Cumhurbaşkanı Rivlin'e ne Netanyahu'nun ne de Gantz'ın adını verecek.

AA