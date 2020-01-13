İsrail'de hava kuvvetlerine ait Hatzor hava üssünü su bastı
İsrail'de yağan sağanak yağmur nedeniyle ülkenin güneyinde bulunan hava kuvvetlerine ait Hatzor hava üssünü su bastı
Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde bulunan hava kuvvetlerine ait Hatzor hava üssünü su bastı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son bir haftadır yağan sağanak yağmur nedeniyle meydana gelen sel sonucu savaş uçaklarının bulunduğu hangarı su bastığı ve birkaç savaş uçağının hasar gördüğü belirtildi.
Ayrıca ordunun açıklamasında, "Birkaç uçak zarar gördü, bakımları yapılıp ve önümüzdeki günlerde göreve başlayacaklar" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.
DHA'da yer alan habere göre öte yandan, ordunun açıklamasında uçaklarda meydana gelen maddi hasarın boyutu konusunda bilgi verilmediği aktarılırken, bazı medya kuruluşları 8 uçağın zarar gördüğünü yazdı.
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