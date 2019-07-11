İsrail vahşeti

Katil İsrail, işgal altındaki topraklarda masum Filistinlileri katletmeye devam ediyor. El-Mizan İnsan Hakları Merkezi'nin yayımladığı rapora göre, İsrail, 2019 yılının ilk 6 ayında 16 çocuğu şehit etti, 1223 çocuğu ise yaraladı.

17 çocuğu da hukuksuz şekilde gözaltına aldı. Çocukların büyük çoğunluğunun Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katıldıkları sırada öldürüldüğü veya yaralandığı belirtildi. Raporda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde sistematik olarak insan hakları ihlalleri yaptığı belirtildi. Ayrıca, çatışma kaynaklı saldırılardan en çok etkilenen kesimin çocuklar olduğu, uluslararası toplumun sivillere yönelik ahlaki ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ifade edildi.