İsrail: Türkiye-Libya mutabakatına karşı Türkiye ile çatışmamız mümkün değil

Euronews'te yer alan habere göre, İsrail adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Israel Katz, ancak bu durumun Ankara ile Tel Aviv arasında bir çatışmaya dönüşmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ankara'nın Trablus ile yaptığı anlaşmaya karşı çıkan İsrail, Mısır, Yunanistan ve GKRY ile birlikte hareket ediyor.

İsrail hükümeti şu ana kadar net açıklama yapmış değildi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gelecek hafta Yunanistan'ı ziyaret edecek.

Ziyaretin en önemli gündem maddesi, İsrail'den Avrupa'ya gaz ihraç etmek için denizaltı boru hattı inşa planı olacak.

Diğer yandan GKRY, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rum yönetimine anlaşmanın 'yasa dışı' sayılması ve kınanması gerektiğini söylediğini bildirmişti.

Lefkoşa'nın açıklamasının teyidi sorulan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "İsrail'in resmi duruşu bu. Ancak bu, Türkiye ile karşı karşıya gelmek için savaş gemileri göndereceğimiz anlamı taşımıyor." açıklamasında bulundu.